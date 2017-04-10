Главы МИД стран G7 в Италии обсудят кризис на Донбассе

Главы министерств иностранных дел стран G7 во время двухдневных консультаций 10 и 11 апреля в итальянском городе Лукка обсудят кризис на Донбассе, ситуацию в Сирии, ближневосточный мирный процесс, безопасность в Азии, Иране, Африке, Ираке и Ливии.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы высокого представителя ЕС по вопросам совместной внешней политики и политики безопасности Федерики Могерини.

«В понедельник и во вторник Федерика Могерини, высокий представитель ЕС по вопросам совместной внешней политики и политики безопасности, вице-президент Европейской комиссии будет в Италии для участия в совещании министров иностранных дел G7 в городе Лукка», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в центре дискуссий будут основные международные проблемы, включая ситуацию в Сирии, в свете последних событий.

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«Участники G7 также обсудят кризис в Восточной Украине, ближневосточный мирный процесс, безопасность в Азии, Иране, Африке, Ираке и Ливии», - сообщают в пресс-службе.

Также темами обсуждения на саммите будут - миграция, морская безопасность, нераспространение оружия и разоружение, борьба с терроризмом, изменение климата, мир и безопасность в рамках Организации Объединенных Наций.

Кроме того, Могерини будет иметь ряд двусторонних встреч, в том числе с министром иностранных дел Японии Фумио Кишида, с которым она обсудит отношения между ЕС и Японией, а также международный ответ на неоднократные нарушения КНДР резолюций Совета Безопасности ООН.