Яценюк: я не кукла на подтанцовках... я кость в горле

В мае народный депутат Украины Арсений ЯЦЕНЮК (фракция НУ-НС) готов сказать будет ли он баллотироваться на президентских выборах.

Об этом он заявил в программе “Свобода слова” на канале ICTV.

Он отметил, что в мае ему исполнится 35 лет, и тогда в соответствии с Конституцией Украины «я буду иметь право баллотироваться в Президенты Украины».

Говоря о финансировании организации «Фронт перемен», А.Яценюк отметил, что его не интересует политика, когда ведутся «сепаратные переговоры с любыми украинскими олигархами» о финансировании. «Я в такую политику не играю, мне такая политика лично не нужна», - добавил он. А.Яценюк отметил: «Я не кукла на подтанцовках у любых олигархов или у любых политиков». Он добавил, что «я бы мог, кстати, остаться председателем Верховной Рады Украины до сегодняшнего дня, если бы я работал по такой модели».

А.Яценюк считает, что сегодня с ним «борются четыре политические штаба - два побольше и два поменьше». На уточняющий вопрос: «Они Вас боятся?» А.Яценюк ответил, что «они пусть не боятся, потому что оно попустит, если не парализует». Обращаясь к оппонентам он сказал: «Я вам кость в горле? Но я вам говорю точно - вы этой костью подавитесь».