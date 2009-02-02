В Едином Центре говорят, что "Тимошенко превратила нас в Африку"

В партии “Единый центр” обвиняют правительство в попытке уклониться от выплат гражданам помощи по безработице.

Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии народного депутата, члена президиума “Единого центра” Василия ПЕТЕВКИ.

“Благодаря Кабинету министров и Верховной Раде создана очередная правовая щель для того, чтобы не платить помощь по безработице. Теперь люди, уволенные по соглашению обеих сторон или по собственному желанию, будут получать помощь не с первого дня постановки на учет на бирже труда, а только с 91-го дня пребывания на учете», - заявил народный депутат, комментируя ситуацию с сокращением рабочих мест.

Он считает, что фактически Кабмин провоцирует работодателей на нарушение прав наемных работников. “То есть, не сокращать своих работников, а, пользуясь незнанием законодательства, требовать увольнения по собственному желанию или по взаимному согласию сторон. Таким образом, в сфере социальных прав Юлия ТИМОШЕНКО превратила нас в Африку. Ведь один из признаков цивилизованной страны – это помощь тем, кто временно потерял работу и находится в поисках новой”, - заметил В.ПЕТЕВКА.

“Кабинет министров, экономическая политика которого спровоцировала массовые освобождения, не только самоустранился от помощи тем, кто теряет работу, а еще и полез к ним в карман. Но лучше было бы, чтобы такие правительственные чиновники самоустранились от руководства экономикой. А еще лучше – вообще самоустранились из Украины навсегда”, - считает В.ПЕТЕВКА.

Справка УНИАН. В соответствии с пунктом 3 статьи 23 закона Украины "Об общеобязательном государственном социальном страховании на случай безработицы" помощь по безработице лицам, которые уволились с последнего места работы по собственному желанию без уважительных причин, назначается в соответствии с частями первой и второй этой статьи, и ее выплата начинается с 91-го календарного дня.

Также в соответствии с новой редакцией закона "О занятости населения" для лиц, которые уволились по согласию сторон, выплата помощи по безработице начинается с 91 дня.