Янукович объяснил, за что у Кужель отберут партбилет
Не согласовала...
Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ допускает возможность принятия политсоветом ПР решения об исключении Александры КУЖЕЛЬ из партии.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в интервью журналистам.
По словам В.Януковича, это «ее (А.КУЖЕЛЬ – УНИАН) личное решение» о вхождении в исполнительную власть, «она не согласовывала этот вопрос с управляющими органами партии».
Он отметил, что А.КУЖЕЛЬ – «опытный человек, но ей никто не давал полномочий это делать от Партии регионов».
В.ЯНУКОВИЧ сказал, что в ближайшее время на заседании политсовета партии будет заслушана позиция А.КУЖЕЛЬ по этому поводу, после чего будет принято соответствующее решение.
«Это решение будет принято в ближайшее время», - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ, добавив, что в ходе заседания политсовета может возникнуть вопрос об исключении А.КУЖЕЛЬ из партии.
Как сообщал УНИАН, 21 января А.КУЖЕЛЬ была назначена председателем Государственного комитета Украины по вопросам регуляторной политики и предпринимательства. При этом она заявила, что не собирается оставлять ряды Партии регионов, поскольку считает, что ее новая должность не политическая.
Между тем политсовет Партии регионов заявил о намерении дать оценку заявлениям члена своей политической силы А.КУЖЕЛЬ, направленным на поддержку действующего правительства.
А.КУЖЕЛЬ является членом Партии регионов с июня 2007 года.