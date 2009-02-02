Янукович объяснил, за что у Кужель отберут партбилет

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ допускает возможность принятия политсоветом ПР решения об исключении Александры КУЖЕЛЬ из партии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в интервью журналистам.

По словам В.Януковича, это «ее (А.КУЖЕЛЬ – УНИАН) личное решение» о вхождении в исполнительную власть, «она не согласовывала этот вопрос с управляющими органами партии».

Он отметил, что А.КУЖЕЛЬ – «опытный человек, но ей никто не давал полномочий это делать от Партии регионов».

В.ЯНУКОВИЧ сказал, что в ближайшее время на заседании политсовета партии будет заслушана позиция А.КУЖЕЛЬ по этому поводу, после чего будет принято соответствующее решение.

«Это решение будет принято в ближайшее время», - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ, добавив, что в ходе заседания политсовета может возникнуть вопрос об исключении А.КУЖЕЛЬ из партии.

Как сообщал УНИАН, 21 января А.КУЖЕЛЬ была назначена председателем Государственного комитета Украины по вопросам регуляторной политики и предпринимательства. При этом она заявила, что не собирается оставлять ряды Партии регионов, поскольку считает, что ее новая должность не политическая.

Между тем политсовет Партии регионов заявил о намерении дать оценку заявлениям члена своей политической силы А.КУЖЕЛЬ, направленным на поддержку действующего правительства.

А.КУЖЕЛЬ является членом Партии регионов с июня 2007 года.