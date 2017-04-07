В ЕС назвали условие, при котором жители оккупированного Крыма смогут путешествовать без виз

Пресс-атташе Представительства Европейского Союза в Украине Давид Стулик заявляет, что жители оккупированного Крыма смогут поехать в ЕС без виз только с биометрическим паспортом гражданина Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Стулик сообщил на пресс-конференции в Киеве.

«Растет интерес быть украинским гражданином, что является очень важным посылом для жителей Крыма и оккупированных территории (Донбасса), потому что там есть много людей, например, в Крыму, которые хотят ездить в ЕС. Сейчас им дана возможность – или вы ездите с российскими паспортами, обращаетесь за визами, платите 60 евро - или у вас есть биометрический паспорт украинского гражданина, и вы ездите без виз», - сказал Стулик.

«Этот месседж Украине необходимо использовать в информационной политике для этих территорий, это показывает, насколько важно и нужно быть гражданином Украины... Я думаю, что для многих людей это будет определенный аргумент, чтобы передумали насчет того, что там происходит», - считает пресс-атташе.

«Я думаю, что мы с коллегами из МИД, из Министерства информационной политики будем такой месседж вместе доносить», - добавил Стулик.

«ЕС в рамках политики непризнания незаконной аннексии Крыма не признает также российские паспорта, выданные в Крыму после аннексии. То есть с этими паспортами нельзя въехать на территорию ЕС, можно только с паспортом Украины... или с теми паспортами Российской Федерации, которые были выданы консульствами РФ на территории Крыма раньше. То есть здесь идут ограничения для жителей Крыма, потому что де-юре – это жители Украины», - заявил пресс-атташе.

Стулик отметил, что ЕС в рамках визовой политики будет делать все для того, чтобы поддерживать территориальную целостность и связь жителей Крыма с материковой Украиной.

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По его словам, ЕС будет делать все, чтобы граждане Украины, проживающие на территории временно оккупированного Крыма, могли приехать на материковую часть Украины и получить биометрический паспорт или сделать визу в паспорте старого образца.

Как сообщал УНИАН, 6 апреля Европейский парламент поддержал предложение Европейской комиссии предоставить Украине безвизовый режим.

После голосования в Европарламенте решение должно быть подтверждено на заседании Комитета постоянных представителей стран-членов Евросоюза (COREPER) с последующим утверждением Советом ЕС. Далее текст законодательного акта должен быть подписан президентом Европарламента и представителем председательствующей в ЕС страны (Мальта).

Законодательный акт вступит в силу через 20 дней после После публикации в Официальном журнале ЕС, украинцы - владельцы биометрического паспорта смогут путешествовать в ЕС без виз на 90 дней в любой 180-дневный период.

Они смогут это делать в туристических или служебно-деловых целях, чтобы посетить родственников или друзей; однако украинские граждане не получат права на трудоустройство в Евросоюзе.

Эта норма распространяется на все страны-члены ЕС, а также Исландию, Лихтенштейн, Норвегию и Швейцарию. Не касается она лишь Ирландии и Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.