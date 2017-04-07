Удар США по Сирии укрепляет позиции Украины в войне с Россией - постпред при Совете Европы

Постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба считает, что ночной ракетный удар США по авиабазе в Сирии укрепляет позиции Киева в войне с Россией. Такое мнение он высказал в своем блоге на «Украинской правде».

«Удар США по Сирии укрепляет позиции Украины в нашей войне с Россией. Готовность Трампа к резким действиям означает для нас целый спектр новых возможностей и ответственности», - заявил дипломат.

Кулеба убежден, что США останутся приверженными Минским соглашениям, но теперь шансы на повышение уровня помощи Украине в секторе безопасности существенно возрастают.

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Также постпред Украины при Совете Европы считает, что «государство, после лет миролюбивой политики Барака Обамы, может легким движением запустить боевые «томагавки», не будет обременено сантиментами в случае необходимости применения более мягкой, но не менее влиятельной силы в любой точке мира, если что-то пойдет не так. А это уже непосредственный сигнал нашим политикам и неформальным вершителям судеб украинцев».

По его убеждению, единство Украины, успешные реформы и жесткая политика безопасности - это ключ не только к выживанию, но и к победе в жестоком мире.

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«Ночная американская военная акция в Сирии - это не начало очередного Вьетнама. Это пока только сигнальный выстрел. Далее увидим, будет ли его достаточно, чтобы предотвратить еще более драматичные события в мире. Лично я в этом сомневаюсь. А вот в чем я не сомневаюсь, так это в том, что будущее Украины все еще в наших руках», - резюмировал дипломат.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 7 апреля, ночью Соединенные Штаты Америки нанесли ракетный удар по авиабазе в Сирии в ответ на возможную атаку с применением химического оружия на город, удерживаемый повстанцами.

Пентагон заявил, что 59 крылатых ракеты «Томагавк» были выпущены в 04:40 по сирийскому времени с эсминцев в восточной части Средиземного моря. В ведомстве отметили, что российские военные, которые поддерживают сирийское правительство, были проинформированы заранее об этом шаге со стороны США.

Как говорится в заявлении Пентагона, ракеты были выпущены по самолетам, ангарам, заправочным станциям, складам техники и вооружений и средствам ПВО на сирийской военной базе Шайрат.