"Массовые убийства не могут быть безнаказанными": в МИД прокомментировали удар США по Сирии

Заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица прокомментировал ночной ракетный удар Соединенных Штатов Америки по авиабазе в Сирии, заявив, что массовые убийства не могут оставаться безнаказанными.

Об этом дипломат написал в Twitter.

«Действия США четкие и мне понятные: массовые нарушения прав человека и убийства в Сирии не могут оставаться безнаказанными. Асад и Кремль - союзники», - заявил он.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 7 апреля, ночью Соединенные Штаты Америки нанесли ракетный удар по авиабазе в Сирии в ответ на предполагаемую атаку с использованием химического оружия на город, удерживаемый повстанцами.

Пентагон заявил, что 59 крылатых ракет «Томагавк» были выпущены в 04:40 по сирийскому времени с эсминцев в восточной части Средиземного моря. В ведомстве отметили, что российские военные, поддерживающие сирийское правительство, были информированы заранее об этом шаге со стороны США.

В заявлении Пентагона отмечается, что ракеты были выпущены по самолетам, ангарам, заправочным станциям, складам техники и вооружений и средствам ПВО на сирийской военной базе Шайрат.

В то же время Путин назвал удары США по Сирии "агрессией под надуманным предлогом".