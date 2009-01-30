УНП требует помочь крестьянам, потерявшим работу

Украинская народная партия требует от правительства соблюдать законодательство и помочь крестьянам, потерявшим работу.

Об этом говорится в переданном УНИАН обращении народного депутата Украины, члена парламентского бюджетного комитета и заместителя председателя УНП Ярослава ДЖОДЖИКА к премьер-министру, министру труда и социальной политики, Директору государственного центра занятости и председателю правления Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы.

Я.ДЖОДЖИК, в частности, требует немедленно решить законодательные проблемы, в результате которых люди, живущие в селах, но работавшие на предприятиях или учреждениях, после сокращения остались без государственной поддержки и возможности трудоустройства.

”От областных и районных ячеек Украинской народной партии поступают многочисленные обращения о дискриминационной политике районных и городских центров занятости, которые отказываются регистрировать людей, потерявших работу и живущих в сельской местности”, - говорится в депутатском обращении. Главной причиной непредоставления статуса безработного крестьянам, отмечается в документе, стало требование центров занятости выдать справку за подписью сельского председателя о непринадлежности человека к личному крестьянскому хозяйству.

Однако, отмечает депутат, поскольку в соответствии с Законом Украины «О личном крестьянском хозяйстве» все крестьяне, прописанные в сельских советах, наделены земельными паями и являются членами личных крестьянских хозяйств, а нужная справка не имеет утвержденного образца, крестьяне, которые остались без работы, формально не нуждаются в получении статуса безработных.

По словам Я.ДЖОДЖИКА, “реальная ситуация ужасает своим цинизмом – люди, которые были трудоустроены на предприятиях и учреждениях в ближайших районных центрах и городах, которые исправно платили страховые взносы на случай безработицы, сегодня, потеряв работу, остались без государственной поддержки и возможности трудоустройства”. При этом, подчеркивает он, “соответствующие органы исполнительной власти даже не считаются с этой ситуацией, ссылаясь на отсутствие соответствующих разъяснений и несовершенство законов”.

Такие действия представитель УНП считает “проявлением популизма и желания замалчивать реальный уровень безработицы в стране в канун выборов Президента Украины” и требует немедленного решения этой проблемы по существу.