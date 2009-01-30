Мороз считает, что надо принести в жертву значительную часть банков

Председатель Социалистической партии Украины Александр МОРОЗ предлагает для стабилизации курса гривни запретить свободное обращение доллара в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом лидер социалистов сообщил сегодня на пресс-конференции в Ивано-Франковске.

«Запретить, категорически, со всей властью вместе и банком (НБУ) свободное обращение доллара в Украине, – отметил А.МОРОЗ. - Только через обменные банковские пункты и по курсу, который определяется Национальным банком по согласованию с Кабинетом Министров осуществлять валютные операции». Также он предложил «признание золотовалютным запасом Украины (к золотовалютному эквиваленту приравнивается все то, что принадлежит сегодня государству, в имуществе прежде всего)». Он считает, что должна быть «контролируемая властью эмиссия денег под государственные программы, которые должны делаться, хозяйственные работы, дорожное строительство, железные дороги и т.д. Он считает, чтобы «эти деньги не были в свободном обращении, а только проходили через безналичные расчеты. А наличными выплачивали только зарплату». А.МОРОЗ считает, что тогда «без большой инфляции увеличим объем производства, реанимируем внутреннее производство и обеспечим стабилизацию».

Кроме того, он убежден, что «нужно перевести в государственную собственность несколько системных банков”. «Тогда у нас, очевидно, значительная часть банков упадет, – добавил он. – Может, это и нужно. Потому что не может для такой страны, как наша, более 180 банков функционировать. В Японии, если не ошибаюсь, шесть банков функционирует, и как-то справляются с ситуацией».