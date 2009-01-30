Черновецкий просит «любимых бабушек» сдавать соседей

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ просит киевлян, сдающих жилье, добровольно перечислять 15% дохода от этого в киевский бюджет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня во время встречи с работниками жилищно-коммунального хозяйства столицы.

Обращаясь к ним, а также к киевлянам, которые будут смотреть трансляцию этой встречи на телеканале, в том числе к «любимым бабушкам», мэр сказал, что ждет от них информации о тех, кто с ними рядом в доме сдает жилье. Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ подчеркнул, что это не стукачество, а просто помощь в соблюдении законодательства.

«Дайте информацию, кто у вас в доме, в районе, рядом сдает квартиру. Дайте мне фамилию собственника и его телефон. Я ему направлю письмо. И обещаю, кто добровольно сейчас заплатит - всего лишь 15% своих денег отдаст в киевский бюджет моим бабушкам - я того огражу от репрессий со стороны налоговой», - сказал мэр столицы.

Он пообещал соблюдать конфиденциальность лиц, которые будут сообщать о своих соседях, сдающих жилье.

По словам мэра, деньги, которые поступят в бюджет столицы, будут перечисляться ЖЭКам.