В обороне воздушного пространства Украины появились «пробелы»

Министерство обороны просит Министерство финансов Украины выделить хотя бы 30 млн. грн. с целью возобновления электроснабжения на стратегических военных объектах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр обороны Юрий ЕХАНУРОВ журналистам перед встречей с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО.

Он сообщил, что Министерство обороны задолжало за электроэнергию 147 млн. грн., включая долги прошлого года, а оплатило только 38 млн. грн.

В то же время, министр обороны отметил, что министерство самостоятельно не сможет оплатить долги за электроэнергию. «Деньги не перечислим, потому что их нет», - сказал он.

Ю.ЕХАНУРОВ сообщил, что на протяжении последних дней от электроэнергии было отключено 72 военных объекта, в том числе 8 объектов Воздушных сил на территории Украины, которые в соответствии с постановлением КМУ нельзя отключать ни при каких обстоятельствах.

Он отметил, что каждый такой объект из восьми контролирует 150 км воздушного пространства. И сегодня украинские Воздушные силы имеют «пробелы» защиты.

«Если бы в соседних странах отключили эти объекты от электроэнергии, то тех, кто это сделал, давно бы посадили на электрические стулья», - сказал он.

Он также рассказал, что вчера, например, курсанты Харьковского военного института были вынуждены ужинать при свечах. «Но это был не романтический ужин», - сказал он.

В то же время министр выразил надежду, что в течение нескольких часов будет наведен порядок.

Он также назвал области, в которых облэнерго отключили от электроснабжения военные объекты, в частности в Крыму, Львовской, Черниговской, Черновицкой, Сумской областях.

Ю.ЕХАНУРОВ отметил, что больше всего военных объектов отключено в Крыму – 18, далее: Черниговская область – 11, Днепропетровская – 10, Одесская – 9, Львовская – 6, Винницкая и Харьковская – по 4, Донецкая и Житомирская - по 3. Луганская – 2 и по одному – в Черновицкой и Сумской областях.

Всего по Украине отключено 72 объекта, в том числе 4 военных аэропорта.