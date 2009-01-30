Томенко считает, что Черновецкий угрожает национальной безопасности

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО считает, что необходимо в срочном порядке провести заседание Совета национальной безопасности и обороны относительно ситуации в Киеве и деятельности киевской городской власти.

Об этом он заявил сегодня корреспонденту УНИАН.

Н.ТОМЕНКО объяснил это тем, что городская власть отказывается от выполнения законов Украины и решений Кабинета министров Украины и вводит незаконные новые городские налоги.

«Создается впечатление, что в ближайшее время налогом будут облагаться не только мертвые киевляне, но и все родственники киевлян, которые живут в других странах», - сказал он.

Н.ТОМЕНКО отметил, что ни Кабмин, ни другие органы власти не могут повлиять на такую деятельность мэра столицы Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО, поскольку тот неоднократно заявлял, что подчиняется только Президенту Украины.

«Со стороны это выглядит так, что Президент поддерживает такие действия Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО и внеправовой статус Киева, поскольку недавно наградил мэра столицы орденом Ярослава Мудрого», - сказал он.

Поэтому заместитель председателя ВР считает, что Президент срочно должен провести заседание СНБО по этому вопросу, поскольку в противном случае не только Киев станет банкротом, но и все киевляне обанкротятся.