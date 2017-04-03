НАПК намерено судиться с администратором реестра е-деклараций

Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) намерено в ближайшее время подать в суд на государственное предприятие «Украинские специальные системы» (УСС) за некачественное выполнение ими обязанностей администратора системы электронного декларирования

Как передает корреспондент УНИАН, об этом перед заседанием правительства сообщила глава НАПК Наталья Корчак.

«Мы будем подавать в суд на системного администратора в части применения к нему штрафных санкций, связанных со сбоями функционирования системы электронного декларирования. А в суде мы во всем разберемся», - сказала она.

По словам Корчак, иск планируется подать или сегодня до конца дня, или завтра.

Как сообщал УНИАН, Единый реестр электронных деклараций на прошлой неделе не работал несколько дней. Должностные лица жаловались, что не могли вовремя подать свои декларации.

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В свою очередь председатель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Наталья Корчак заявила, что видит в действиях должностных лиц Госспецсвязи и ГП «Украинские специальные системы» признаки служебных преступлений, которые дискредитируют идею предотвращения коррупции, электронного декларирования доходов и требуют соответствующего правового реагирования.

Она обратилась в правоохранительные органы с просьбой проверить деятельность Госспецсвязи и ГП «УСС» на наличие признаков служебных преступлений.