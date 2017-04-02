Порошенко 4-5 апреля посетит с официальными визитами Латвию и Данию

Президент Украины Петр Порошенко во вторник, 4 апреля, посетит с официальным визитом Латвийскую Республику. 5 апреля он осуществит официальный визит в Королевство Дания.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Во время визита запланированы встречи Порошенко с президентом Латвии Раймондсом Вейонисом, премьер-министром Латвии Марисом Кучинскисом, а также спикером Саейма (парламента) Латвии Инарой Мурниеце.

Также украинский президент посетит Национальный реабилитационный центр «Вайвари» в Юрмале, где проходят реабилитацию украинские военнослужащие.

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Кроме того, проинформировали в пресс-службе, запланировано подписание ряда двусторонних документов.

Как сообщили в пресс-службе главы государства, в рамках визита запланированы встречи Порошенко с премьер-министром Дании Ларсом Люкке Расмуссеном и спикером Фолькетинга (парламента) Дании Пией Кьерсгор.

Также президент Украины будет иметь аудиенцию у королевы Дании Маргрет II.

Кроме того, запланирована встреча главы государства с руководством ведущих датских компаний.