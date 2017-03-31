Украина предъявит России счета за пользование воздушным и морским пространствами Крыма

Органы прокуратуры разрабатывают план действий для предъявления России счетов за незаконное пользование воздушным и морским пространствами в оккупированном Крыму.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

«Мы сейчас планируем выставить счета российским авиакомпаниям, которые не платят деньги за услуги и пользование воздушным пространством в Крыму, и также разрабатываем пути по компенсации за пользование морскими путями», - сказал Луценко.

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Как известно, Россия в Черноморском регионе усиливает военную группировку с наступательными целями, направленными против Украины и Запада. После аннексии Крыма россияне существенно нарастили вооруженные силы на оккупированном полуострове.

Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав "референдум" по его самоопределению. Самопровозглашенные крымские власти заявили, что 96,77% из числа тех, кто принял участие в "референдуме" 16 марта 2014 года, высказались за присоединение Крыма к РФ. 18 марта в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели ряд экономических санкций против России. Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года. После аннексии Крыма ФСБ РФ начала репрессии против проукраинских активистов, крымских татар и журналистов.