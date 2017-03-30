ВР вряд ли поддержит законопроект о запрете абортов по желанию женщины - нардеп

Депутаты Верховной Рады вряд ли проголосуют за законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно ограничений по проведению операций искусственного прерывания беременности (абортов) (№6239) нардепа от фракции "Блока Петра Порошенко" Дмитрия Голубова.

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Об этом на своей странице в Facebook написала народный депутат Ирина Фриз.

"Должна отметить - комментировать это с точки зрения рацио не имеет никакой нужды. И не потому что я женщина и в отличие от инициатора понимаю необходимость обеспечения прав женщин. Парламент на кануне 1 апреля с пониманием отнесется к законотворческому взносу, но вряд ли поддержит этот законопроект", - написала Фриз.

Также она отметила, что не знает, что побудило Голубова вдруг вмешаться в вопросы материнства и прерывания беременности.

"С моей точки зрения инициатива бывшего Дарта Вейдера избирательной кампании 2014 года в отношении запрета абортов, очевидно, была продиктована ему "Силой" (понятие из киноэпопеи "Звездные войны", - ред.)", - добавила нардеп.

Как сообщал УНИАН, нардеп от БПП Дмитрий Голубов зарегистрировал законопроект, который разрешает аборты только в случае угрозы беременности жизни женщины, патологии плода или зачатия в результате изнасилования.