Хорошковский назначен первым заместителем главы СБУ

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим указом № 42/2009 назначил Валерия ХОРОШКОВСКОГО первым заместителем председателя Службы безопасности Украины.

Текст указа размещен на официальном сайте главы государства.

Другим своим указом № 41/2009 В.ЮЩЕНКО внес изменения в указ Президента Украины от 23 мая 2005 года №841 «О количестве заместителей председателя Службы безопасности Украины» (с изменениями, внесенными указами от 26 июля 2006 года №647, от 15 ноября 2006 года №968, от 16 апреля 2007 года №305, от 12 мая 2007 года №398, от 20 июня 2007 года №543, от 24 октября 2007 года №1006 и от 16 ноября 2007 года №1115). В документе слова «одного первого заместителя и шестерых заместителей» изменены на слова «двух первых заместителей и пяти заместителей».

Как сообщал УНИАН, 24 декабря 2007 г. Кабинет Министров Украины назначил В.ХОРОШКОВСКОГО председателем Государственной таможенной службы Украины.

В.ХОРОШКОВСКИЙ с декабря 2006 года до мая 2007 года состоял в должности первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны.