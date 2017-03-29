Обыски в Нацбанке проводятся по делу о злоупотреблениях его руководством – НАБУ

Национальное антикоррупционное бюро Украины проводит обыски в помещении Национального банка Украины в рамках уголовного производства по фактам злоупотребления должностными лицами НБУ в 2015-2016 годах.

Об этом сообщает НАБУ на своей странице в Facebook.

«Детективы НАБУ совместно с Департаментом защиты экономики Нацполиции проводят следственные действия в Национальном банке Украины, во время которых осуществляется выемка документов», - отмечается в сообщении.

По данным Бюро, документы предоставляются добровольно.

В НАБУ отметили, что «следственные действия проходят в рамках расследования уголовного производства по фактам злоупотребления должностными лицами НБУ своим служебным положением в интересах третьих лиц, которые по предварительному сговору с должностными лицами ряда коммерческих банков в нарушении закона "О банках и банковской деятельности" совершили действия, которые повлекли тяжкие последствия государственным интересам. Речь идет о периоде 2015-2016 годов».

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Расследование по этим фактам детективы НАБУ начали в феврале 2017 года. «Пока ни одному из участников не сообщено о подозрении. Расследование продолжается», - подчеркнули в Антикоррупционном бюро.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня в Специализированной антикоррупционной прокуратуре проинформировали об обысках в Нацбанке, в то же время не уточнив, в рамках какого уголовного производства это осуществляется.

В пресс-службе Нацбанка отметили, что выемка документов проводится в соответствии с решением Соломенского районного суда. При этом регулятор также не уточнил, в рамках какого уголовного производства это осуществляется.