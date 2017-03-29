В МИД получили ноту от посольства Польши в связи с обстрелом Генконсульства в Луцке

Министерство иностранных дел Украины подтвердило получение от Посольства Республики Польша в Украине ноты в связи с обстрелом Генерального консульства этой страны в Луцке.

Об этом в комментарии УНИАН сказала пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца.

"Да. Мы получили (ноту от Посольства Польши - УНИАН)", - сказала Беца.

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По ее словам, в ноте польская сторона выразила обеспокоенность по поводу обстрела Генконсульства в Луцке, и отметила, что это был "беспрецедентный случай".

Пресс-секретарь сказала, что обнародованное перед этим заявление МИД было ответом на ноту польских дипломатов.

Ранее в комментарии УНИАН Беца сообщила, что в МИД Украины считают обстрел Генконсульства Польши в Луцке целенаправленной провокацией и не исключают, что она была инспирирована извне.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 29 марта на четвертом этаже административного здания Генерального консульства Польши в Луцке произошел взрыв. В СБУ заявили, что, по предварительным данным, причиной стал выстрел из гранатомета РПГ-26. Жертв в результате взрыва нет. Открыто уголовное производство по статье «теракт».