Участникам акции по перекрытию трассы рядом с польской границей платили по 100 гривен - депутат

Депутат Львовского городского совета, координатор общественной организации «Варта 1», которая совместно с правоохранителями приобщается к патрулированию в регионе, Игорь Зинкевич заявил, что целью акции с перекрытием трассы возле украинско-польской границы на Львовщине является дестабилизация украинско-польских отношений.

Об этом он сообщил корреспонденту УНИАН.

По словам Зинкевича, участники акции даже не владели информацией, с какой целью их привлекают к протестным действиям.

«Я получил сообщение о том, что сбор участников проводился через соцсети. За участие в акции платили 100 грн каждому. Эту информацию, которая мне сегодня утром поступила частным сообщением, я уже передал сотрудникам СБУ. Сейчас с задержанными проводятся следственные действия, устанавливаются организаторы провокации», - сказал Зинкевич.

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Он рассказал, что участников акции привезли на место протеста тремя автобусами со львовскими номерами, все участники – молодежь студенческого возраста, предварительно - жители Львова и Львовской области. Организаторов акции и кому принадлежит транспорт – сейчас устанавливают правоохранители.

«Мы разговаривали с участниками перекрытия движения возле деревни Гряда. Они не понимали, с какой целью проводится акция. Говорили, что ехали протестовать против несанкционированных сбросов львовского мусора по районам области. По их словам, они даже не читали текст на плакатах, которые держали. Это явно спланированная провокация, направленная на дестабилизацию украинско-польских отношений. Стоит упомянуть, что на Львовщине недавно вандалы разрисовали антипольскими лозунгами несколько памятников погибшим полякам», - отметил Зинкевич.

Как сообщал УНИАН, сегодня полиция задержала и доставила в Жовковское отделение полиции для установления личности 80 человек, которые сегодня утром принимали участие в акции перекрытия движения транспорта вблизи украинско-польской границы. На трассе около 200 человек с плакатами на украинском и польском языке «Поляки – наши братья» перекрывали движение транспорта и жгли шины на автодороге.