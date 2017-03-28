Украинское МИД не получило от Турции данных о задержании четырех украинцев 13 марта

Украинские дипломаты не получали от представителей Турецкой Республики официальной информации о якобы задержании четырех граждан Украины по подозрению в незаконной перевозке мигрантов в Эгейском море.

Об этом в комментарии УНИАН сказал официальный представитель Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

"Украинская сторона - мы не получили официальной информации от турецкой стороны по этому вопросу", - сказал Кирилич.

Как сообщал УНИАН, ранее украинские дипломаты в Турции выясняли информацию о задержании четырех украинцев по подозрению в незаконной перевозке мигрантов.

13 марта турецкое издание Hurriyet Daily News написало, что четверо граждан Украины задержаны в морских водах Турции на борту яхты Big Man.

Отмечалось, что турецкие пограничники морской охраны задержали яхту класса люкс, на борту которой находились 83 человека, которые пытались попасть из города Чешме, расположенного на побережье Эгейского моря, в Италию. Яхта шла под флагом США.

По данным службы безопасности, среди незаконно ввезенных мигрантов - 82 сирийца и один афганец.

Еще три человека (все украинцы) были задержаны по подозрению, что они были частью экипажа яхты.

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Силы турецкой жандармерии задержали также еще одного украинца, одного иракца и еще двух человек в качестве подозреваемых в незаконной торговле людьми.

12-метровая яхта Big Man стояла на якоре в порту Алачаты возле Чешме в провинции Измир, расположенной в Эгейском регионе. По сообщениям источников, яхта принадлежит подозреваемому украинцу.

Сообщалось, что мигранты заплатили 5,5 тыс. долларов за человека перевозчикам, чтобы попасть в Италию.

Двое украинцев, находившихся на борту яхты, и ее владелец попали в Турцию 28 февраля через международный аэропорт "Ататюрк" в Стамбуле, а один из них ранее уже задерживался за незаконную перевозку людей.