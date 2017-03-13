В Турции задержали четверых украинцев по подозрению в незаконной перевозке мигрантов - СМИ

В морских водах Турции на борту яхты Big Man задержаны четверо граждан Украины по подозрению в незаконной перевозке мигрантов.

Об этом сообщает турецкое издание Hürriyet Daily News.

Турецкие пограничники морской охраны задержали яхту класса люкс с 83 чел. на борту, которые пытались попасть из Чешме, расположенного на побережье в Эгейском море, в Италию. Яхта шла под флагом Соединенных Штатов Америки.

По данным служб безопасности, среди незаконно ввезенных мигрантов было 82 сирийца и один афганец.

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Еще троих человек - все украинцы - также задержали по подозрению, что они были частью экипажа яхты.

Силы турецкой жандармерии задержали также еще одного украинца, одного иракца и еще двоих человек в качестве подозреваемых в незаконной торговле людьми.

12-метровая яхта Big Man стояла на якоре в порту Алачаты в Чешме в эгейской провинции Измир.

По сообщениям источников, яхта принадлежит подозреваемому украинцу.

Также сообщается, что мигранты заплатили по 5,5 тыс. долларов за человека перевозчикам, чтобы их переправили в Италию.

Кроме того, отмечается, что двое украинцев, которые находились на борту яхты, и его владелец попали в Турцию 28 февраля через международный аэропорт "Ататюрк" в Стамбуле, и что одного из них ранее уже задерживали за незаконную перевозку людей.