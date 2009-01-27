Янукович лечится рядом с Дубиной

Лидер Партии регионов Виктор Янукович находится на лечении в больнице "Феофания"

Об этом сообщил депутат от Партии регионов Николай Азаров в эфире 5 канала.

"В настоящее время он (Янукович) находится на лечении в "Феофании". Я думаю, что в понедельник он уже выйдет и приступит к исполнению своих обязанностей", - сказал он.

В то же время, Азаров не уточнил по какому поводу Янукович обратился к врачам.

Как известно, в "Феофании" также находится глава "Нафтогаза" Олег Дубина, которого госпитализировали в предынфарктном состоянии.

Украинская правда