Янукович лечится рядом с Дубиной
09:56, 27 января 2009Политика
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Азаров не уточнил от чего
Лидер Партии регионов Виктор Янукович находится на лечении в больнице "Феофания"
Об этом сообщил депутат от Партии регионов Николай Азаров в эфире 5 канала.
"В настоящее время он (Янукович) находится на лечении в "Феофании". Я думаю, что в понедельник он уже выйдет и приступит к исполнению своих обязанностей", - сказал он.
В то же время, Азаров не уточнил по какому поводу Янукович обратился к врачам.
Как известно, в "Феофании" также находится глава "Нафтогаза" Олег Дубина, которого госпитализировали в предынфарктном состоянии.
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