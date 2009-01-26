В БЮТ хотят изменить процедуру назначения главы НБУ

Верховная Рада рассмотрит вопрос избрания председателя Национального банка Украины на будущей неделе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил лидер фракции БЮТ Иван КИРИЛЕНКО журналистам по завершении сегодняшнего внеочередного заседания ВР.

И.КИРИЛЕНКО напомнил, что сегодня депутаты отменили постановление от 2004 года о назначении Владимира СТЕЛЬМАХА председателем Нацбанка. Вместе с тем не хватило голосов депутатов для принятия решения об отмене постановления об освобождении Сергея ТИГИПКО от должности председателя НБУ.

Исходя из этого, И.КИРИЛЕНКО заявил, что на данный момент исполняющим обязанностей председателя НБУ является первый заместитель главы Нацбанка.

Отвечая на уточняющий вопрос журналистов, когда Верховная Рада рассмотрит вопрос назначения нового руководителя НБУ, И.КИРИЛЕНКО сказал, что 3 февраля Верховная Рада рассмотрит изменения в закон о Национальном банке, которыми, в частности, откорректирует процедуру назначения и освобождения председателя НБУ.

И.КИРИЛЕНКО подчеркнул, что также на будущей неделе будет рассмотрен и вопрос о назначении главы Нацбанка. При этом он отказался назвать возможные кандидатуры на эту должность, отметив, что этот вопрос будет обсуждаться внутри парламентской коалиции.