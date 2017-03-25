Порошенко встретится с Туском в конце марта

07:14, 25 марта 2017
Политика
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О деталях разговора Порошенко и Туска пока неизвестно.

фото: УНИАН

Президент Украины Петр Порошенко проведет встречу с главой Европейского Совета Дональдом Туском 30 марта. 

Об этом сообщается на сайте Евросовета. 

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Встреча состоится на Мальте в рамках саммита Европейской народной партии.

22 марта министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что встреча Порошенко и президента США Дональда Трампа находится в состоянии серьезной подготовки.

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Теги: #Туск#Порошенко