Заявление Лукашенко о "боевиках из Украины" возмутило МИД

Министерство иностранных дел отмечает, что заявления руководства Беларуси о якобы подготовке в Украине вооруженных боевиков не соответствуют действительности, являются провокационными и вредят развитию добрососедских отношений между Украиной и Беларусью.

Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии МИД Украины.

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«Высказывания руководства Беларуси о якобы подготовке на территории Украины вооруженных боевиков не соответствуют действительности, являются провокационными и вредят развитию добрососедских отношений между Украиной и Беларусью», - подчеркнули в украинском внешнеполитическом ведомстве.

В МИД обратили внимание, что «именно партнер Беларуси по Союзному государству - Российская Федерация в рамках гибридной агрессии развила как на своей территории, так и на оккупированных украинских землях целые тренировочные лагеря для наемников и боевиков. Поддерживая и экспортируя терроризм, Россия целенаправленно подрывает стабильность и безопасность в регионе, к которому относятся как Украина, так и Беларусь».

Также в комментарии напоминается, что Украина передала в Международный суд ООН многочисленные доказательства поддержки и финансирования РФ терроризма на оккупированных территориях Украины.

Кроме того, в украинском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Украина готова к тесному международному сотрудничеству в противодействии любым проявлениям терроризма, в т.ч. с Беларусью.

Как сообщал УНИАН, 21 марта президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о задержании боевиков, которые готовили провокации и «тренировались в лагерях с оружием» в Украине. По его словам, были задержаны несколько десятков человек.

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В свою очередь помощник председателя Госпогранслужбы - пресс-секретарь Олег Слободян заявил, что Украина и Беларусь усилили меры безопасности на участке государственной границы в районе белорусского пограничного пункта пропуска «Александровка» до выяснения всех обстоятельств инцидента с попыткой, по утверждению белорусской стороны, нескольких человек прорваться на машине через эту часть границы.

"Ситуация следующая: вчера ближе к утру мы получили сообщение от белорусских коллег о том, что якобы с территории Украины какой-то неизвестный автомобиль пытался прорваться через границу в Беларусь на пункте пропуска «Александровка». Мы сразу же подключились к проверке этой информации. В результате, предварительно было установлено, что данный автомобиль, с белорусской регистрацией, границу Украины не пересекал ни в одну, ни в другую сторону", - сообщил Слободян.

Сегодня, 22 марта, руководитель аппарата председателя СБУ Александр Ткачук заявил, что в Службе безопасности Украины не подтверждают информацию, озвученную Комитетом госбезопасности Беларуси, о якобы прорыве на территорию Беларуси через украинскую границу транспортных средств с диверсионной группой.