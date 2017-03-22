Польша приняла 400 тысяч беженцев с Украины – евродепутат

В Польше евродепутат от правящей партии «Право и Справедливость» Рышард Чарнецкий заявил, что его страна приняла 400 тысяч беженцев с Украины, пишет Onet.

"Польша приняла уже 400 тысяч беженцев с Украины, и, таким образом, мы (Польша – ред.) на втором месте после немцев (среди стран ЕС – ред.) по количеству принятых беженцев", - сказал он.

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При этом он заявил, что Польша открыта для беженцев, но не из не европейских стран.

"Мы не хотим никаких мигрантов из-вне Европы, никаких мигрантов-мусульман", – подчеркнул Чарнецкий, комментируя миграционный кризис, с которым столкнулся Евросоюз.

Ранее, министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский заявлял, что отношения между Украиной и Польшей не должны быть заложником прошлого. Однако, в МИД все же заявили, что и полностью оставить без внимания исторические вопросы все же не могут.

Как сообщал УНИАН ранее, министерство иностранных дел Польши опубликовало секретный документ "Тезисы о политике Республики Польша в России и Украине", датированный 2008 годом, который, как отмечают в ведомстве, "был началом перехода правительства Дональда Туска от проукраинской внешней политики, к политике пророссийской".

В октябре 2015 года были сняты ограничения по секретности документа. При этом, по словам нынешнего главы польского МИД Витольда Ващиковского, с помощью документа, тогдашние чиновники надеялись поднять репутацию на Западе.