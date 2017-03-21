Внимание полицейских привлек флаг Украины: Цимбалюк рассказал подробности задержания в Москве (видео)

Корреспондент УНИАН в Российской Федерации Роман Цимбалюк рассказал детали своего задержания в Москве.

Его задержали вместе с оператором телеканала «1+1» Никитой Бородиным и аспирантом исторического факультета МГУ Захаром Сарапуловим.

Сарапулов рассказывал журналистам о том, как вывесил украинский флаг на здании МГУ, протестуя против условий проживания в общежитии университета. Он продемонстрировал тот самый флаг, что и привлекло внимание полицейских.

Цимбалюк отметил, что после освобождения из полиции посоветовал российским правоохранителям "читать УНИАН и смотреть "1+1". Он поблагодарил всех, кто помогал ему и следил за ситуацией.

Как сообщал УНИАН, претензии к Цимбалюку и оператора полиция не выдвигала, рассказал начальник управления консульского обеспечения Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

Задержанных отпустили после трех часов пребывания в отделении.

Министерство иностранных дел Украины назвало задержание журналиста УНИАН в Москве провокацией со стороны Российской Федерации.

Сарапулов вывесил флаг Украины 18 марта, в день аннексии Крыма.