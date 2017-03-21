МИД Украины: Полиция Москвы объяснила задержание корреспондента УНИАН Цимбалюка и оператора "1+1"

Полиция Москвы объяснила задержание корреспондента УНИАН в Российской Федерации Романа Цимбалюка и оператора телеканала «1+1» Никиту Бородина тем, что хотела выяснить персоны задержанных.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил начальник консульского управления обеспечения Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

«Полиция объяснила, что задержала Романа Цимбалюка и его оператора из-за необходимости выяснить обстоятельства и персоны тех, кого она задержала. Претензий к Роману Цимбалюку и оператору полиция не заявляла», - сказал Кирилич.

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Он рассказал, что в отделе полиции Цимбалюка и Бородина посетил украинский консул Геннадий Брескаленко.

«С Романом еще был по крайней мере до недавнего времени, мне позвонил наш консул Брескаленко, и он дал сигнал, что не было какой-то мотивации, какого-то объяснения. Сослались на то, что возникла необходимость выяснить обстоятельства и персоны тех, кого они задержали, а по сути претензий к Роману и к оператору не было предъявлено", - отметил Кирилич.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Москве были задержаны корреспондент УНИАН в РФ Роман Цимбалюк, оператор телеканала «1+1» Никита Бородин и аспирант исторического факультета МГУ Захар Сарапулов.

После трех часов нахождения в отделении полиции их отпустили.

Цимбалюк рассказал, что его задержали после того, как он записал интервью с Сарапуловым, который 18 марта, в день аннексии Крыма, вывесил флаг Украины.

«После того как мы записали интервью, Захар достал флаг Украины, и мы его тоже сняли. После чего подъехала полиция и начала проверять документы. В результате полицейские начали говорить, что якобы мы проводили митинг и, возможно, выкрикивали какие-то лозунги, и сейчас нас доставили в отделение полиции в здании МГУ. Забрали паспорта, аккредитации», - отметил Цимбалюк.

По его словам, согласно российскому законодательству, полиция не имела права их задерживать.

«Мы снимали в общественном месте, на улице, практически в сквере, недалеко от смотровой площадки», - добавил журналист.

Министерство иностранных дел Украины назвало задержание журналиста УНИАН в Москве провокацией со стороны Российской Федерации.

Служба безопасности Украины заявила, что мониторила ситуацию по задержанию в Москве корреспондента УНИАН.