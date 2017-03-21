Вместе с корреспондентом УНИАН Цимбалюком в Москве задержали оператора "1+1" и аспиранта МГУ

Вместе с корреспондентом УНИАН Романом Цимбалюком полиция в Москве задержала оператора «1+1» и аспиранта исторического факультета МГУ Захара Сарапулова, который 18 марта, в день аннексии Крыма, вывесил на балконе флаг Украины.

Об этом сам Цимбалюк рассказал в комментарии УНИАН.

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«Полиция сказала, что на «02» поступил звонок, что якобы мы выкрикивали лозунги и возможно проводили митинг, что явилось основанием для доставки в отделение полиции», - заявил он.

«Нас троих задержали – Захар, который нам давал интервью, я и оператор «1+1» Никита Бородин», - добавил Цимбалюк.

Как сообщал УНИАН, Цимбалюк рассказал, что его задержали после того, как он записал интервью с Сарапуловым.

«После того как мы записали интервью, Захар достал флаг Украины, и мы его тоже сняли. После чего подъехала полиция и начала проверять документы. В результате полицейские начали говорить, что якобы мы проводили митинг и, возможно, выкрикивали какие-то лозунги, и сейчас нас доставили в отделение полиции в здании МГУ. Забрали паспорта, аккредитации», - сообщил Цимбалюк.

Журналист заявляет о безосновательности задержания. «По российскому законодательству, они не имели права нас задерживать. Мы снимали в общественном месте, на улице, практически в сквере, неподалеку от смотровой площадки», - добавил он.