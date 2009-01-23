Газпром разочаровал Тимошенко: 0 кубов его не интересует

ОАО “Газпром” планирует в этом году продать Украине газа на 9,5 млрд. долларов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил заместитель председателя “Газпрома” Валерий ГОЛУБЕВ сегодня в Киеве в ходе внеочередного заседания украинско-российского форума “Кризис в украинско-российских торгово-экономических отношениях: пути преодоления”.

“Сегодня можно сделать расчеты и увидеть, что стоимость газа, который покупается Украиной и, соответственно, продается “Газпромом” в 2009 году, - это порядка 9,5 млрд. долларов. Эта цифра такая, потому что на 2009 год “Нафтогаз” заказал только 40 млрд. кубометров, тогда как обычно мы поставляли порядка 55 млрд.”, - сказал В.ГОЛУБЕВ.

При этом он отметил, что в долгосрочном балансе газа предусмотрено в 2009 году продать Украине 55 млрд. кубометров газа. “Это ответ всем тем, кто сомневается, есть или нет газ для Украины”, - сказал В.ГОЛУБЕВ, подчеркнув, что газ для Украины есть в достаточном объеме.

Как сообщал УНИАН, вчера на пресс-конференции премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что согласно подписанным в Москве договоренностям, дочернему предприятию Газпрома - "Газпромсбыт Украина" отдано в пользование "до 25% украинского внутреннего рынка". “Это и ноль кубометров может быть”, – выразила надежду ТИМОШЕНКО.

12 января, еще до подписания газовых договоров, Уполномоченный Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдан СОКОЛОВСКИЙ заявлял, что поведение России в ситуации с поставкой газа в Украину и транзитом в Европу заставляет задуматься, а есть ли в наличии у России в обещанном объеме газ.

По его мнению, исходя из того, что «логики в поведении России нет, возникает вопрос, а может просто у них газа нет, и они об этом знают, но им очень стыдно об этом сказать всему миру, что газа, который мы обещали, у нас просто нет… Вот поэтому и такая нервозность у больших политиков».

Справка УНИАН. 19 января в Москве были подписаны газовые контракты между НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром». В частности, был подписан договор купли-продажи газа на 2009-2019 годы. Украина получила скидку в 20% от среднеевропейской цены на газ, которая в первом квартале 2009 года составляет 450 долл. за тыс. куб. м. Украинская сторона, в свою очередь, сохраняет ставку транзита в 2009 году на уровне 2008 года - 1,7 долл. за тыс. куб. м на 100 км. Цена будет изменяться по формуле ежеквартально. Объем поставки газа в Украину в 2009 году составит 40 млрд. куб. м. С 1 января 2010 года «Газпром» будет продавать газ Украине по рыночной европейской цене без скидок.

21 января первый заместитель председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Игорь ДИДЕНКО заявил, что НАК «Нафтогаз Украины» рассчитывает закупить в первом квартале 5 млрд. кубометров, во втором квартале – 10,5 млрд. кубометров, в третьем – 12 млрд. кубометров, в четвертом – 12,5 млрд. кубометров газа. По его словам, цена на первый квартал определена на уровне 360 долларов за тысячу кубометров, второй квартал – 270 долл. за тысячу кубометров, третий квартал – 219 долл. и четвертый квартал – 162 долл. за тысячу кубометров.

В 2008 году Украина покупала газ по цене 179,5 долл. за 1 тыс. кубометров, тариф на транзит российского газа составлял 1,7 долл. на 100 км.