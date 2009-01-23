Налоговая нашла дыру в бюджете - 3,5 миллиарда

Государственная налоговая администрация Украины (ГНАУ) обратилась с письмами к Министерству финансов и правительству, в которых объясняется необходимость уменьшить план поступлений в госбюджет, расписанный для ГНАУ на 2009 г.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил первый заместитель главы ГНАУ Александр БУХАНЕВИЧ сегодня во время брифинга.

По его словам, нормы расчета поступлений в государственный бюджет были определены непропорционально. По оценкам ГНАУ, недопоступления в госбюджет в 2009 г. могут составить около 3,5 млрд. грн., сообщил А. БУХАНЕВИЧ.

Как сообщал УНИАН, по словам начальника управления акцизного сбора ГНАУ Григория СИНИЦЫ, несмотря на законодательные изменения в 2009 г. ставок акцизного сбора, доходная часть госбюджета остается необеспеченной ресурсом в размере 3,5 млрд. грн., что требует соответствующих изменений Закона «О Государственном бюджете Украины на 2009 год».

Законом «О Государственном бюджете на 2009 год» предусмотрены поступления акцизного сбора с товаров, изготовленных в Украине, на сумму 12,643 млрд. грн. – в общий фонд и 6,422 млрд. грн – в специальный фонд. В общий фонд в 2009 г. необходимо собрать в 1,6 раза больше, чем в 2008 г., в специальный – почти в 3,2 раза.

При подготовке закона о бюджете его доходная часть вычислялась исходя из значительно более высокой ставки акцизного сбора. Однако, отмечают в ГНАУ, Законом „О внесении изменений в некоторые законы Украины по вопросам налогообложения” от 25 декабря 2008 г. №797-VI, который вступил в действие с 10 января 2009 г., предусмотрено поэтапное (на период 2012 г.) поднятие ставок акцизного сбора на спирт, алкогольные напитки, пиво, табачные изделия, бензины моторные и новые автомобили.

В 2009 г. доходная часть общего фонда бюджета по подакцизным товарам, которые формируют 90% поступлений акцизного сбора (спирт, алкогольные напитки и табачные изделия), не обеспечена ресурсом в размере около 1,5 млрд. грн. Кроме того, существует риск недопоступления акцизного сбора на сумму около 2 млрд. грн. в спецфонд из-за того, что в законе №797 не учтено повышение ставок на дизельное топливо в среднем в 2,8 раза.