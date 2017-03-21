СБУ вызвала на допрос жену главаря террористов "ДНР" Губарева

Жену одного из главарей террористов «ДНР» Павла Губарева Екатерину вызвали на допрос в СБУ.

Соответствующая повестка опубликована в газете «Урядовий кур’єр».

В соответствии с повесткой, Губареву вызывают на допрос в качестве подозреваемого для проведения следственных и процессуальных действий на 10:00 27, 28 и 29 марта.

В повестке о вызове указано, что Губареву подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.258-3 (создание террористической группы или террористической организации, руководство такой группой или организацией или участие в ней, а также организационное или другое содействие созданию или деятельности террористической группы или террористической организации), и ч.1 ст.258-5 (финансирование терроризма, то есть действия, совершенные с целью финансового или материального обеспечения отдельного террориста или террористической группы (организации), организации, подготовки или совершения террористического акта, вовлечения в совершение террористического акта, публичных призывов к совершению террористического акта, содействия совершению террористического акта, создание террористической группы).

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