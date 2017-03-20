В МИД России ухудшение положения крымскотатарского населения назвали "мифическим"

Как передает корреспондент УНИАН в РФ, об этом говорится в комментарии МИД России относительно заявления высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности от имени ЕС по Крыму и относительно резолюции Европарламента «Об украинских политзаключенных в России и ситуации в Крыму».

В российском внешнеполитическом ведомстве считают, что «принятие Европарламентом 16 марта резолюции «Об украинских политзаключенных в России и ситуации в Крыму» в очередной раз демонстрирует предвзятый подход в правочеловеческой сфере».

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«Очевидно, что ЕС уже давно утратил моральное право выступать в качестве некой авторитетной инстанции по вопросам соблюдения прав человека. В угоду сомнительной политической целесообразности Брюссель предпочитает закрывать глаза на действия киевского режима и украинских националистов по перекрытию водо- и энергоснабжения Крыма», - говорится в комментарии.

Заявляется, что Брюссель закрывает глаза также на многочисленные проблемы в самом ЕС с мигрантами, «включая случаи исчезновения детей-мигрантов и несоблюдения их прав, положение «неграждан» в Латвии и Эстонии, рост расизма и ксенофобии на всем пространстве Евросоюза, откровенные нарушения прав человека в ходе участия целого ряда стран ЕС в печально известных секретных тюрьмах ЦРУ».

«Все это – реальные факты. Однако евродепутаты в своих резолюциях по Крыму предпочитают видеть лишь мифическое ухудшение положения крымско-татарского населения», - говорится в документе.

В МИД РФ заявили, что Крым и Севастополь являются «неотъемлемой частью Российской Федерации, а методы политического и экономического давления, к которым Евросоюз столь упорно прибегает, абсолютно бесперспективны и не способны изменить этот факт».

«Рассуждая о международном праве, в ЕС, похоже, забывают о его грубых нарушениях в Югославии, Ираке, Ливии, да и в той же Украине с целью свержения неугодных режимов, в которых активно участвовали его страны-члены. Без адекватной реакции есовского Брюсселя остаются регулярные марши и слёты ветеранов «Ваффен-СС» в Латвии, которые не только оскорбляют память миллионов погибших, но и игнорируют решения Нюрнбергского трибунала, а также резолюции Генассамблеи ООН о недопустимости героизации нацизма», - заявили в МИД РФ.

Также российские дипломаты удивлены «измышлениями об «угрозах международной безопасности» и «продолжающейся милитаризации» Крыма».

«В ЕС предпочитают не замечать размещение элементов ПРО США в Румынии и Польше, участившиеся учения натовских ВМС в Черном море, усиление военного присутствия НАТО в восточноевропейских государствах, что как раз и оказывает негативное влияние на ситуацию в сфере безопасности в Европе, включая Черноморский регион», - говорится в сообщении.