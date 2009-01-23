В министерствах нужны госсекретари

В Главном управлении государственной службы Украины заявляют о необходимости введения в структуре министерств должности «государственный секретарь».

Как передает корреспондент УНИАН, этот вопрос обсуждался во время круглого стола «Государственная служба и гражданское общество в демократическом государстве: политическая непредвзятость и реализация публичного интереса», который состоялся сегодня в Киеве.

“Разграничение политических и административных должностей является одной из приоритетных задач для Украины на пути к приведению системы управления к европейским стандартам”, - отметил начальник Главгосслужбы Украины Тимофей МОТРЕНКО.

В связи с чем, руководство ведомства считает, что сегодня является очевидной необходимость выделения в структуре министерств “политического блока”, в который должны войти министр, один или несколько его политических заместителей и патронатная служба (политический кабинет), и блока “профессиональной государственной службы”, возглавляемого государственным секретарем. Последний должен назначаться на профессиональной основе и быть достаточно защищенным законом.

Справка УНИАН. Украина уже делала попытку размежевать административные и политические должности в 2001 году, когда был введен институт госсекретарей. В то же время, этот опыт оказался негативным, поскольку политические и административные функции между разными должностями не были четко разделены, что привело к нарушению баланса полномочий.