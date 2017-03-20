После пребывания в Одессе корабли НАТО отправятся на маневры с украинским тральщиком

Как сообщает «Радио Свобода», в море будут отрабатываться тактическое маневрирование, взаимодействие в радиосвязи, отдельные элементы «минной войны» и тому подобное.

Рядовые одесситы, взрослые и маленькие, восприняли визит кораблей с заинтересованностью. Желающие имели возможность подняться на борт всех четырех кораблей – вход был свободным. Правда, экскурсия в один из дней визита длилась всего два часа, при этом самая большая очередь «экскурсантов» наблюдалась у штабного корабля.

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На брифинге в Одессе посол Литовской Республики в Украине Марюс Януконис отметил, что прибытие кораблей Североатлантического альянса является «доказательством практического сотрудничества между Украиной и НАТО».

«Это показывает, что НАТО является вашим (Украины – ред.) другом и партнером. Цель таких совместных мероприятий – чтобы украинские Вооруженные силы достигли стандартов НАТО к 2020 году, как записано в официальных документах правительства Украины», – добавил дипломат.

Как сообщал УНИАН, 17 марта экипажи четырех кораблей НАТО прибыли в Одессу для совместных учений с украинскими моряками.