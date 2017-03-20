У нас нет конфликта на Востоке, есть российская оккупация – Порошенко исправил главу представительства ЕИБ в Украине

Президент Петр Порошенко исправил главу представительства ЕИБ в Украине Лилию Чернявскую, которая заявила, что одним из основных направлений ЕИБ является поддержка людей, которые оказались в сложной ситуации из-за «конфликта на востоке страны», пишет пресс-служба главы государства.

В то же время Порошенко заявил, что конфликта на востоке Украины нет, а есть оккупация со стороны России.

Читайте такжеПорошенко объявил о переходе Украины от тактики выживания к стратегии стабильного роста

«Прошу прощения, но у нас нет конфликта на востоке. У нас есть российская оккупация украинской земли», - сказал он.

Чернявская при этом извинилась за формулировку.

Напомним, что волонтеры сообщают, что под Мариуполем пророссийско-террористические войска стреляют по позициям украинских морпехов из всего, что есть.

"По предварительным данным, полностью уничтожили вражеский опорный пункт вместе с террористами. Враг усиливает артобстрел и перенес огонь на уже бывшие собственные позиции. В зону боя идут вражеские танки", - говорится в сообщении волонтеров.