Зинченко еще обсудит с Черновецким «сенсационное предложение»

Лидер фракции БЮТ в Киевсовете Александр ЗИНЧЕНКО намерен обсудить с Киевским городским председателем Леонидом ЧЕРНОВЕЦКИМ его предложение занять должность начальника КП «Киевский метрополитен» и только после этого принять окончательное решение.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ЗИНЧЕНКО сказал сегодня в интервью журналистам.

«Предложение с голоса… Это решается контрактом, серьезными переговорами и требует немного другого подхода. Поэтому никакие решения не приняты. Не обсуждались детали назначения, поэтому это (вопрос преждевременный)», - ответил А.ЗИНЧЕНКО журналистам на вопрос, согласится ли он на предложение Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО.

Он сказал, что не хочет торопиться с комментариями, добавив: «С мэром мы встретимся, переговорим. За предложение я ему благодарен, а чем закончится, я считаю, говорить еще рановато».

Он отметил, что в любом случае намерен оказать помощь в решении сложной финансовой ситуации КП «Киевский метрополитен».

И добавил: «Но думаю, не в должности руководителя».

По словам А.ЗИНЧЕНКО, на сегодня у него много других интересных предложений.

Как сообщал УНИАН, сегодня Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ предложил председателю фракции БЮТ в Киевсовете А.ЗИНЧЕНКО возглавить КП «Киевский метрополитен». Это предложение он озвучил во время обсуждения проекта решения о введении в столице арендной платы за коммуникационные наземные и подземные системы. Городской председатель сказал: «Давайте я прямо сейчас сделаю вам выдающееся предложение. Оно будет сенсационным. Сегодня это будет главная новость дня. Я вам предлагаю возглавить Киевский государственный метрополитен”.