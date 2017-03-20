В Харьковской области активисты планируют расширить блокаду: говорят об установке новых редутов

На Харьковщине активисты добиваются расширения блокады. Они решили установить новые редуты в регионе уже в ближайшие дни. Об этом активисты объявили во время акции в поддержку блокады, говорится в сюжете ТСН.Ранок.

По их словам, решение СНБО о прекращении торговли с оккупированными территориями на самом деле не действует, поэтому будут устанавливать новые редуты, чтобы окончательно прекратить транспортное сообщение.

На прошлой неделе активисты уже попытались установить редут в городе Купянск, впрочем после переговоров с местными властями и правоохранителями блокировать железную дорогу не стали.

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"Есть информация, есть некоторые факты того, что по Харьковской области осуществляется перевозка угля, незаконных товаров, которые не фиксируются никакими документами, поэтому мы сейчас анализируем эту ситуацию. Если факты подтвердятся, то будет приниматься решение о возможном установлении редута в Харьковской области", - рассказал активист Дмитрий Олейник.

Как сообщал УНИАН, 15 марта СНБО принял решение о прекращении грузовых перевозок на оккупированную часть Донецкой и Луганской областей.