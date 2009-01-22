У Кличко думают, что Черновецкий доруководится до налога на воздух

Желание киевской власти ввести платный въезд в столицу противоречит здравому смыслу и действующему законодательству. Так один из лидеров Блока Кличко Дмитрий Андриевский прокомментировал проект решения, внесенный с голоса на рассмотрение депутатов Киеврады.

«О какой плате за въезд можно говорить, если у Киева до сих пор нет нормальной Окружной дороги? – спрашивает Дмитрий Андриевский. – Ведь заглядывая в карман украинца, который едет, например, из Одессы в Чернигов, Черновецкий будет нарушать несколько законодательных норм. Во-первых, будет ограничена свобода передвижения граждан. Во-вторых, подобные платные услуги должны дублироваться бесплатной альтернативой. В конечном итоге, вопрос платного использования таких дорог, как, например, проспект Победы, не урегулирован законодательно».

По убеждению Дмитрия Андриевского, безграмотное решение о введении платного въезда в Киев может быть остановлено любым украинским судом. «Планируя привлечь в бюджет дополнительный миллиард гривен, столичная власть может лишь усилить финансовый кризис. Черновецкого можно понять: после пятимиллардного недовыполнения прошлогоднего бюджета столичная казна опустела. Но так можно доруководиться до налога на окна или на воздух. Или до того, что Киевская область будет собирать деньги с киевлян, которые захотят выехать за пределы города. Потому этот проект решения нельзя поддерживать в любом случае», - просуммировал Андриевский.

Дмитрий Андриевский является депутатом Киеврады от Блока Виталия Кличко и лидером Украинской селянской демократической партии.