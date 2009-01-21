Главой Госкомпредпринимательства назначена Александра Кужель

Александра КУЖЕЛЬ назначена председателем Государственного комитета Украины по вопросам регуляторной политики и предпринимательства.

Об этом УНИАН сообщил министр экономики Богдан ДАНИЛИШИН.

Он уточнил, что соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании Кабинета Министров.

Ранее занимавший эту должность Константин ВАЩЕНКО назначен советником премьер-министра, сообщил министр экономики.

Справка УНИАН. А.КУЖЕЛЬ – заслуженный экономист Украины. Народный депутат Украины 2-го созыва.

С апреля 1998 по январь 2000 г. возглавляла Государственный комитет Украины по вопросам развития предпринимательства, с января 2000 по апрель 2003 г. – Госкомитет Украины по вопросам регуляторной политики и предпринимательства.

В 2003-2004 гг. была советником председателя Национального банка Украины.

С марта по декабрь 2007 г. А.КУЖЕЛЬ занимала должность заместителя министра регионального развития и строительства Украины.

С 2005 года возглавляет аналитический центр "Академия".