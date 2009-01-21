Главой Госкомпредпринимательства назначена Александра Кужель
Решение принято на заседании Кабмина
|Александра КУЖЕЛЬ
Об этом УНИАН сообщил министр экономики Богдан ДАНИЛИШИН.
Он уточнил, что соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании Кабинета Министров.
Ранее занимавший эту должность Константин ВАЩЕНКО назначен советником премьер-министра, сообщил министр экономики.
Справка УНИАН. А.КУЖЕЛЬ – заслуженный экономист Украины. Народный депутат Украины 2-го созыва.
С апреля 1998 по январь 2000 г. возглавляла Государственный комитет Украины по вопросам развития предпринимательства, с января 2000 по апрель 2003 г. – Госкомитет Украины по вопросам регуляторной политики и предпринимательства.
В 2003-2004 гг. была советником председателя Национального банка Украины.
С марта по декабрь 2007 г. А.КУЖЕЛЬ занимала должность заместителя министра регионального развития и строительства Украины.
С 2005 года возглавляет аналитический центр "Академия".