Сегодня состоится торжественное заседание Верховной Рады (прямая трансляция)
10:14, 17 марта 2017Политика
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Заседание ВР начнется с вопросов к правительству, а в 12.30 пройдет торжественное заседание
Сегодня состоится торжественное заседание ВР / Фото УНИАН
Сегодня состоится торжественное заседание Верховной Рады по случаю 100-летия Украинской революции 1917-1921 годов.
Как передает корреспондент УНИАН, начнется торжественное заседание в 12.30.
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Перед этим с 10.00 до 11.00 традиционно состоится Час вопросов к правительству, затем - объявление депутатских запросов и выступления парламентариев по различным вопросам.
Другие вопросы в сегодняшней повестке дня не предусмотрены.
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