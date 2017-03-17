Сегодня состоится торжественное заседание Верховной Рады (прямая трансляция)

Сегодня состоится торжественное заседание Верховной Рады по случаю 100-летия Украинской революции 1917-1921 годов.

Как передает корреспондент УНИАН, начнется торжественное заседание в 12.30.

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Перед этим с 10.00 до 11.00 традиционно состоится Час вопросов к правительству, затем - объявление депутатских запросов и выступления парламентариев по различным вопросам.

Другие вопросы в сегодняшней повестке дня не предусмотрены.