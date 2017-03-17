Появилось сделанное перед выходом из СИЗО фото Насирова с сокамерниками

Об этом сообщила журналист Татьяна Высоцкая на своей странице в Facebook.

"Прислали эксклюзив. Фото на память с новыми друзьями. 285-я камера Лукьяновского СИЗО", - написала она.

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Как сообщал УНИАН, 16 марта поздно вечером временно отстраненного от выполнения служебных обязанностей председателя Государственной Фискальной службы Романа Насирова после внесения его женой залога в размере 100 млн грн освободили из-под стражи.