Появилось сделанное перед выходом из СИЗО фото Насирова с сокамерниками
00:59, 17 марта 2017Политика
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Отстраненный руководитель Государственной фискальной службы Роман Насиров на память сфотографировался со своими товарищами по камере, перед тем, как выйти из Лукьяновского СИЗО.
Насиров сделал фото со своими сокамерниками / Татьяна Высоцкая, Facebook
Об этом сообщила журналист Татьяна Высоцкая на своей странице в Facebook.
"Прислали эксклюзив. Фото на память с новыми друзьями. 285-я камера Лукьяновского СИЗО", - написала она.
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Как сообщал УНИАН, 16 марта поздно вечером временно отстраненного от выполнения служебных обязанностей председателя Государственной Фискальной службы Романа Насирова после внесения его женой залога в размере 100 млн грн освободили из-под стражи.
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