Порошенко провел встречу по украинскому иску в Гаагу против России

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что иск в Международный суд ООН стал первым шагом Украины для привлечения к ответственности России за преступления, которые были совершены против украинских граждан в аннексированном Крыму и на Донбассе.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом Порошенко заявил во время встречи с представителем Украины в Международном суде ООН в Гааге, заместителем министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Еленой Зеркаль, министром иностранных дел Павлом Климкиным, министром юстиции Павлом Петренко, генеральным прокурором Юрием Луценко и председателем Службы безопасности Украины Василием Грицаком.

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«В Международном суде ООН вся наша команда борется за справедливое наказание тех, кто виновен в смерти тысяч в результате террористических атак на украинском Донбассе; кто поставлял танки, современную артиллерию, системы залпового огня, бронированные машины, боеприпасы, ракеты, которыми обстреливали Авдеевку, Краматорск, Мариуполь, гражданский автобус в Волновахе, сбивали МН-17», - отметил президент.

Он поблагодарил за многомесячную работу лучших юристов из Министерства иностранных дел, Министерства юстиции, Генеральной прокуратуры и специалистов Генерального штаба Вооруженных сил Украины Министерства обороны по подготовке иска Украины. «К сожалению, это дело не быстрое, и это займет даже не месяцы, а годы. Но мы ждем, что будут приняты соответствующие меры, которые позволят по крайней мере сделать невозможными новые поставки оружия, террористов», - отметил президент.

Глава государства подчеркнул, что Украина требует обязать Россию закрыть неконтролируемый участок границы и прекратить все поставки оружия, техники, денег террористам на Донбасс, а также подготовку на территории РФ и отправку в Украину боевиков, которые принимают участие в террористических актах против мирного населения.

Украинская сторона настаивает на прекращении оккупантами притеснений украинцев и крымскотатарского народа в Крыму, а также остановить исчезновение крымских татар и расследовать дела, возобновить деятельность Меджлиса крымскотатарского народа и прекратить действие установленных ограничений относительно получения в Крыму образования на украинском языке. «Я реалист и не имею никаких иллюзий в отношении позиции России и ее возможных шагов. Но мы должны исходить из того, что на нас лежит ответственность на объединении усилий всего мира, чтобы убедительно доказать и привлечь Россию к ответственности», - подчеркнул глава государства.

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Как сообщал УНИАН, 16 января МИД Украины подал иск по поводу нарушения Россией Конвенции ООН по противодействию финансированию терроризма и Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации в Международный суд ООН в Гааге.

Украина требует от РФ прекращения финансирования незаконных вооруженных формирований на Донбассе и возобновить деятельность Меджлиса в оккупированном Крыму.