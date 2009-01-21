Тимошенко говорит, что РосУкрЭнерго заменили Нацбанком

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что Национальный банк Украины 20 января с. г. принял решение о выделении кредита банку «Надра» в размере 3 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сообщила сегодня на пресс-конференции в Кабинете Министров.

«В то время, когда дважды в Верховной Раде рассматривался вопрос о деятельности Нацбанка, Национальный банк снова вчера принял решение о выделении 3 млрд. грн. банку «Надра» - господину ФИРТАШУ. Я хочу поинтересоваться, до какого предела будет достигать коррупция, злоупотребления, лоббизм? До какого предела будет продолжаться пренебрежение всеми правилами и нормами поведения?», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр сообщила, что НБУ принял решение о рефинансировании только одного банка. «По сути «РосУкрЭнерго» замещено Национальным банком», - считает она.

Ю.ТИМОШЕНКО сообщила, что правительство намерено обратиться в суд с иском о незаконном рефинансировании банка «Надра». «Мы будем добиваться, чтобы суд принял решение о запрете перечисления Нацбанком незаконных средств по рефинансированию банка «Надра», - сообщила премьер-министр.

Как сообщал УНИАН, в декабре прошлого года премьер Ю.ТИМОШЕНКО обвинила банк "Надра" в спекуляциях, которые привели к падению курса гривны. Она попросила Счетную палату и Генеральную прокуратуру проверить деятельность банка "Надра". По ее мнению, "Надра" находился в сговоре с Национальным банком для спекуляций на валютном рынке. Свидетельством этого, по словам Ю.ТИМОШЕНКО, является то, что при выделении финансовой помощи банкам, "Надра" получил сумму, во много раз превышающую финансовую помощь другим банкам.

Как сказала тогда Ю.ТИМОШЕНКО, за банком «Надра» «сегодня стоит ФИРТАШ и Секретариат Президента»

В ответ на обвинения Ю.ТИМОШЕНКО бизнесмен и совладелец "РосУкрЭнерго" Дмитрий ФИРТАШ заявил, что подаст в британский суд на премьер-министра.

В ноябре 2008 года компания "Group DF" Д.ФИРТАША заявила, что подписала соглашение о приобретении контрольного пакета акций банка "Надра".

В то же время, 16 января с. г. Д.ФИРТАШ заявил, что на сегодняшний день юридически не является собственником банка «Надра». «Банк «Надра» мной еще не куплен», - сказал Д.ФИРТАШ. Он уточнил, что на 24 января назначено собрание акционеров банка, на котором и будет приниматься решение о вхождении его в состав акционеров. Д.ФИРТАШ уточнил, что, кроме того, должна быть проведена аудиторская проверка банка. «Аудит будет проводиться до мая. И только в мае я физически могу зайти в банк», - сказал он.