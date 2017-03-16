В Кремле исключили возможность проведения повторного референдума в оккупированном Крыму

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам в Москве заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Его спросили, в ситуации, когда украинский вопрос является серьезным препятствием к нормализации отношений РФ и Запада, готов ли Кремль к какой-либо сделке по Крыму с США, в частности, может ли он согласиться провести второй референдум в обмен на снятие санкций.

На что Песков ответил: «Нет, не может. Об этом не может идти речи».

Как сообщал УНИАН, посольство Украины в Великобритании ожидает от члена Палаты лордов Ричарда Белфа объяснений относительно заявления о Крыме. В интервью российскому изданию "Известия" лорд заявил, что оккупированный Крым является исторической частью России" и что Москва "исполнила волю крымчан путем возвращения полуострова".

"Весь цивилизованный мир, в том числе все ведущие международные организации, уже признали факт, что Россия грубо и трусливо аннексировала Крым, в котором в настоящее время осуществляет систематические нарушения прав человека, пытаясь уничтожить идентичность украинцев и коренного народа полуострова - крымских татар", - заявили в посольстве.