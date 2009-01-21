Кириленко: Ющенко нужно изменить «тип политического поведения»
Политик создает движение
Лидер депутатской группы “За Украину” Вячеслав КИРИЛЕНКО считает, что для победы на ближайших президентских выборах нынешнему главе государства Виктору ЮЩЕНКО необходимо изменить “тип политического поведения”.
Об этом В.КИРИЛЕНКО заявил в интервью газете “День” (№7 от 21 января 2009 года).
“Я считаю, что В.ЮЩЕНКО имеет актуальные шансы на победу...”, - сказал В.КИРИЛЕНКО.
Правда, по словам народного депутата “для этого Президенту необходимо изменить во многих случаях риторику, тип политического поведения и прибегнуть к целому ряду резонансных решений”.
“Здесь уже слово за ним”, - констатировал В.КИРИЛЕНКО.
В то же время, отвечая на вопрос относительно стремительного падения рейтинга В.ЮЩЕНКО в должности главы государства, политик заметил: “Если даже верить подобным опросам, то это для меня не повод поскорей убегать от Президента из-за того, что он теперь стал непопулярным. Мои взгляды постоянные. Их Президент Украины представляет намного в большей степени, нежели действующий премьер или лидер оппозиции. Хотя я не думаю, что Президент сейчас на шестом месте в рейтинге. Поскольку все время была и есть тройка, ведущая первенство, и является исчерпывающим списком возможных кандидатов на победу на ближайших президентских выборах...”
Говоря о своих личных планах относительно участия в президентских выборах, В.КИРИЛЕНКО сказал, что “над этим не задумывался”.
“Но то, что я буду создавать общественное движение “За Украину!”, - это правда”, - сообщил политик.