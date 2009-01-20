Ющенко: "газовая война" пойдет Европе на пользу

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, что «газовая война» заставит Европу и Украину более серьезно относиться к газовым договоренностям с Россией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на совместной пресс-конференции с Президентом Беларуси Александром ЛУКАШЕНКО в Чернигове.

В.ЮЩЕНКО отметил, что «газовая война», которая была объявлена Украине 1 января 2009 года, еще долго не будет сходить с первых полос. Он подчеркнул, что «энергетическая война намного опаснее, чем милитаристская война, поскольку она за одни сутки осуществляет экспансию или агрессию на весь континент».

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что сегодня актуально говорить об общих вызовах и изменении правил игры. «Это действие, от которого может зависеть судьба любого гражданина, любого государства», - сказал Президент, выразив сожаление по поводу того, что сегодня газ стал политикой, и очень часто прагматичный и профессиональный подход не позволяют сформировать оптимальную цену на газ.

Говоря о конфликте начала текущего года, В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что «это тот бой, в котором, убежден, и Европа, и все участники вышли с большими уроками». «По моему мнению, уже никогда не будет газовая политика такой, какой она была до 1 января 2009 года. Выйдут все с уроками: Украина, Беларусь, Россия, Европейский Союз. Мы больше такими не будем: беспечными, доверчивыми или стороной, которая довольно безоглядно верит во всякие договоренности», - сказал Президент Украины.

В.ЮЩЕНКО в который раз отметил, что Украина не чувствует никакой вины за ситуацию с прекращением поставок газа в Европу. Он еще раз повторил, что целью этой акции была, среди прочего, дискредитация Украины в глазах Европы. При этом В.ЮЩЕНКО отметил, что необходимо понимать, что речь идет не о маленьком двустороннем конфликте, который завершился сегодня с возобновлением поставок газа, и необходимо говорить о выводах, которые все вынесли из этой войны.

Президент также поблагодарил украинскую нацию за терпение, которое она проявила в этом конфликте, а также за консолидацию общества.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что сегодня страна должна научиться по-другому потреблять газ, изменить энергетическую политику. «Нам нужно по-другому посмотреть на национальный энергетический баланс. В том числе, и в отношении нефти и газа. Нам нужно по-другому посмотреть на возможности Черноморского шельфа и начать реализовывать открытую национальную политику в этом вопросе. Чем скорее, тем лучше», - сказал Президент.