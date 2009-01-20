МИД Украины возмущен очередными «перлами» Черномырдина

Министерство иностранных дел Украины возмущено пренебрежительными высказываниями Посла России Виктора ЧЕРНОМЫРДИНА о внутренней ситуации в Украине.

Об этом говорится в заявлении МИД Украины, текст которого передан УНИАН.

В частности, отметив, что “российские власть имущие по-прежнему не находят в себе силы остановить информационное наступление на Украину”, МИД обращает внимание, что последний наглядный пример этого – высказывание Посла РФ в Украине Виктора ЧЕРНОМЫРДИНА, “который, так и не осознав роль и значение Чрезвычайного и Полномочного Посла в стране пребывания, в который раз в пренебрежительном тоне комментирует внутреннюю ситуацию в Украине”.

“Можно и не знать положения Венской конвенции о дипломатических сношениях, но элементарная этика требует по меньшей мере уважения к стране, в которой ты работаешь. До какой меры нужно не любить страну пребывания, чтобы так вызывающе и цинично о ней высказываться?!”, - заявили в МИД.

Во внешнеполитическом ведомстве Украины убеждены, что “украинский и российский народы не простят тем, кто своими заявлениями и действиями искусственно разжигают вражду между ними, сводят на нет усилия по налаживанию добрососедских и равноправных отношений на основе норм международного права”.

Как сообщалось, в частности, В.ЧЕРНОМЫРДИН 19 января заявлял, что в будущем Россия может отказаться от использования газотранспортной системы Украины для транспортировки газа в Европу.

“Если вопрос станет так дальше, мы вообще можем обойти Украину. Если они этого хотят – они этого добьются. Они сегодня очень близки к тому, чтобы остаться со своей газотранспортной системой один на один, с металлоломом, зарытым в землю», - заявил В.ЧЕРНОМЫРДИН.

Он также отметил, что заявления украинских политиков о том, что у России нет газа для поставок в Европу, не отвечают действительности.

“Это кто говорит? У них мозгов мало, если они говорят такие вещи! У себя нужно смотреть. Не нужно заглядывать в чужие карманы, не нужно лезть туда, где ты абсолютно ничего не понимаешь… Все, что мы имеем, - наше. Мы на ближайшие сто лет обеспечены», - сказал В.ЧЕРНОМЫРДИН.