Насиров не будет вносить залог и не будет просить друзей внести его

Отстраненный от должности председатель Государственной фискальной службы Украины Роман Насиров не будет вносить залог и не будет просить об этом друзей, зато будет жаловаться в Европейский суд по правам человека о незаконности содержания его под стражей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил журналистам после оглашения постановления Печерского районного суда г. Киева.

Отвечая на вопрос, будет ли он вносить залог, Насиров отметил, что у него «нет таких денег», и он не будет просить такую большую сумму у друзей.

«Обращаться с такой просьбой, я думаю, это будет неправильно», - сказал он.

«Даже если бы у меня были такие деньги, я его (залог в 100 млн грн – УНИАН) физически просто не смог бы внести, ибо сейчас еду в СИЗО», - добавил Насиров.

Кроме того, он подчеркнул, что считает его уголовное преследование политически мотивированным, а сегодняшнее решение суда он назвал «доказательством политизированности и популизмом в его преследовании».

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«Я считаю, что это решение несправедливое. Я настаиваю, что не имею никакой вины. Поэтому мои защитники будут обращаться в Европейский суд по правам человека, и окончательную позицию мы будем отстаивать там», - сказал Насиров.

На вопрос журналистов, будет ли он просить себе лучшие условия в следственном изоляторе, он отметил, что нет, поскольку его условия и так лучше, чем у других.

«Я могу сказать, что условия содержания в СИЗО у меня лучшие. Я не думаю, что это стоит делать (просить лучшие условия - УНИАН)», - добавил Насиров.

Как сообщал УНИАН, 7 марта Соломенский районный суд Киева избрал Насирову меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней, до 30 апреля с возможностью внесения залога в размере 100 млн грн.

***Насирова подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия). Следствие считает, что чиновник в течение 2015-2016 годов, действуя в интересах народного депутата Украины Александра Онищенко, дал руководителям региональных и территориальных органов ГФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга ООО «Фирма «Хас», ООО «Карпатнадраинвест», ООО «Надра Геоцентр». В течение указанного периода Насиров самостоятельно принял незаконные решения о рассрочке денежных обязательств указанных предприятий, которые не имели на это законных оснований и не предоставили положенные для этого документы. Такими решениями государству нанесен ущерб на сумму почти 2 млрд грн.